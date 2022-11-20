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Люстра потолочная Монка, хром, 5 ламп - фото 1

Люстра потолочная Монка, хром, 5 ламп

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп5
  • Мощность200 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольG9
  • Освещаемая площадь9 кв. м.
  • Цветсеребряный

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