Характеристики товара
Описание
Люстра потолочная на пять рожков очень пропорциональная и стильная модель. Арматура выполнена в оригинальном, необычном исполнении без единой угловатой линии, мягкие, плавные переходы основания идеально сочетаются с плоскими сферическими плафонами. Основание светильника покрашено в два цвета – белый с добавлением патины и золотой. Изюминкой конструкции является бисер, нанесённый с двух сторон арматуры. За счёт бисера модель смотрится изысканно, необычно и очень свежо с дизайнерской точки зрения. У люстры 5 плафонов, изготовленных из белого матового стекла, создающего атмосферу комфорта и уюта в помещение. За счёт того, что плафоны направлены вбок, свет не бьёт в глаза, рассеяние очень приятное для зрения, мягкое, идеальное на всю комнату. Вместе с тем светильник достаточно яркий – площадь освещения до 18 квадратных метров. Плафоны идеальных геометрических размеров в классических плавных очертаниях, которые идеально подойдут как дизайну в стиле модерн, так и классическому интерьеру помещения. Допускается применять лампы накаливания с цоколем Е14 и мощностью до 60 ватт. Также можно использовать светодиодные или энергосберегающие лампочки, подходящие по цоколю и размеру любой мощности. Светильник крепится на планку непосредственно к потолку, по креплению подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного. Люстра с завода в упаковке полностью собрана, что облегчает установку.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Мощность300 Вт