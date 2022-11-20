Характеристики товара
Описание
Люстра потолочная поставляется в очень оригинальном и необычном варианте расцветки. Основание светильника покрашено в золото, а также белый цвет с элементами патины. Такая окраска идеально впишется в помещения, оформленные в тёплых, бежевых тонах. Светильник довольно габаритный, диаметр 83 сантиметра. За счёт такого хорошего размера люстра шикарно смотрится в интерьерах в качестве основного источника света. Площадь освещения до 23 квадратных метров. Не смотря на такую серьёзную яркость, свет получается мягкий, рассеянный, такой эффект достигается с помощью того, что плафоны светильника расположены горизонтально, лампочки не засвечивают в глаза. У люстры 8 плафонов овальной формы, изготовленных из белого матового стекла, создающего атмосферу комфорта и уюта в помещение. Плафоны идеальные размеры и классические плавные очертания, которые идеально подойдут как дизайну в стиле модерн, так и классическому дизайну помещения. Допускается использовать лампа накаливания с цоколем Е14 и мощностью 60 ватт. Также можно использовать светодиодные или энергосберегающие лампочки, подходящие по цоколю и размеру для данного плафона светильника любой мощности. Люстра крепится на планку непосредственно к потолку, по типу крепления подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Мощность480 Вт