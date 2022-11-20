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Люстра потолочная Пауло, 8 ламп, Белая - фото 1Люстра потолочная Пауло, 8 ламп, Белая - фото 2Люстра потолочная Пауло, 8 ламп, Белая - фото 3Люстра потолочная Пауло, 8 ламп, Белая - фото 4

Люстра потолочная Пауло, 8 ламп, Белая

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Люстра потолочная Пауло, 8 ламп, Чёрная
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Люстра потолочная Пауло, 8 ламп, Чёрная

Характеристики товара

Описание

Люстра потолочная поставляется в очень оригинальном и необычном варианте расцветки. Основание светильника покрашено в золото, а также белый цвет с элементами патины. Такая окраска идеально впишется в помещения, оформленные в тёплых, бежевых тонах. Светильник довольно габаритный, диаметр 83 сантиметра. За счёт такого хорошего размера люстра шикарно смотрится в интерьерах в качестве основного источника света. Площадь освещения до 23 квадратных метров. Не смотря на такую серьёзную яркость, свет получается мягкий, рассеянный, такой эффект достигается с помощью того, что плафоны светильника расположены горизонтально, лампочки не засвечивают в глаза. У люстры 8 плафонов овальной формы, изготовленных из белого матового стекла, создающего атмосферу комфорта и уюта в помещение. Плафоны идеальные размеры и классические плавные очертания, которые идеально подойдут как дизайну в стиле модерн, так и классическому дизайну помещения. Допускается использовать лампа накаливания с цоколем Е14 и мощностью 60 ватт. Также можно использовать светодиодные или энергосберегающие лампочки, подходящие по цоколю и размеру для данного плафона светильника любой мощности. Люстра крепится на планку непосредственно к потолку, по типу крепления подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.

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Основные характеристики

  • Высота270 мм
  • Мощность480 Вт

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