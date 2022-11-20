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Люстра потолочная Пауло, Белая

14 оценок
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Люстра потолочная Пауло, Чёрная

Характеристики товара

Описание

Люстру выделяет качество сборки и то, что она изготовлена из высококачественных, экологически чистых и прочных материалов. У люстры 3 плафона, изготовленных из матового белого выдувного стекла, создающего комфорт и уют в помещение. Плафоны идеальных геометрических размеров в классических плавных очертаниях, которые идеально подойдут как дизайну в стиле модерн, так и классическому дизайну помещения. Светильник крепится на планку непосредственно к потолку, подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Диаметр430 мм
  • Мощность180 Вт
  • Цветбежевый

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