Характеристики товара
Описание
Люстру выделяет качество сборки и то, что она изготовлена из высококачественных, экологически чистых и прочных материалов. У люстры 3 плафона, изготовленных из матового белого выдувного стекла, создающего комфорт и уют в помещение. Плафоны идеальных геометрических размеров в классических плавных очертаниях, которые идеально подойдут как дизайну в стиле модерн, так и классическому дизайну помещения. Светильник крепится на планку непосредственно к потолку, подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.
Основные характеристики
- Высота190 мм
- Диаметр430 мм
- Мощность180 Вт
- Цветбежевый