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Люстра потолочная Пауло, Венге Хром - фото 1Люстра потолочная Пауло, Венге Хром - фото 2Люстра потолочная Пауло, Венге Хром - фото 3Люстра потолочная Пауло, Венге Хром - фото 4Люстра потолочная Пауло, Венге Хром - фото 5

Люстра потолочная Пауло, Венге Хром

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Характеристики товара

Описание

Потолочная люстра очень оригинально будет смотреться на контрасте на белом потолке. Светильник выполнен в современном стиле модерн. Основание покрашено в коричневый цвет с добавлением хрома. Хром очень сильно облегчает всю конструкцию, а венге замечательно привязывается к любым тёмным элементам вашего интерьера. Люстра сделана из металла и стекла. Трёх рожковая модель по яркости осветит площадь помещения до 11 квадратных метров. Свет из-за необычного расположения рожков рассеивается равномерно на всё помещение, отражаясь от стен и рассеиваясь через плафоны вниз. Так как плафоны направлены вбок, лампочки не засвечивают в глаза. Компактный размер и аккуратная конструкция замечательно будут смотреться в небольших комнатах типа кухни, холлы, коридоры, спальни. Светильник по высоте всего 20 сантиметров, что позволяет устанавливать его даже в самых низких комнатах. Крепление к потолку производится на планку, подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Мощность180 Вт

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