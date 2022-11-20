Характеристики товара
Описание
Потолочная люстра очень оригинально будет смотреться на контрасте на белом потолке. Светильник выполнен в современном стиле модерн. Основание покрашено в коричневый цвет с добавлением хрома. Хром очень сильно облегчает всю конструкцию, а венге замечательно привязывается к любым тёмным элементам вашего интерьера. Люстра сделана из металла и стекла. Трёх рожковая модель по яркости осветит площадь помещения до 11 квадратных метров. Свет из-за необычного расположения рожков рассеивается равномерно на всё помещение, отражаясь от стен и рассеиваясь через плафоны вниз. Так как плафоны направлены вбок, лампочки не засвечивают в глаза. Компактный размер и аккуратная конструкция замечательно будут смотреться в небольших комнатах типа кухни, холлы, коридоры, спальни. Светильник по высоте всего 20 сантиметров, что позволяет устанавливать его даже в самых низких комнатах. Крепление к потолку производится на планку, подходит для любого типа потолка, в том числе и натяжного.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Мощность180 Вт