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Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 6 ламп - фото 1Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 6 ламп - фото 2

Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 6 ламп

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Характеристики товара

Описание

Модели из коллекции способны кардинально преобразить ваше пространство. Неординарность конструкции заключается, в первую очередь, в декоративных стеклянных элементах, в виде завитушек, которые слегка преломляют световой поток, и тем самым, наполнят ваш интерьер причудливыми узорами. Коллекция включает в себя три цветовых решениях – прозрачный, прозрачный + белый, прозрачный +янтарный. Помимо этого светильники представлены в двух типоразмерах – на 6 и на 9 ламп, что поможет сделать оптимальный выбор, в зависимости от площади вашего помещения. Шестирожковая модель, декорированная исключительно прозрачными стеклянными элементами, буквально растворится в любом интерьере, и при этом прекрасно осветит комнаты площадью 11-17 квадратных метров. Основание светильника выполнено из металла с надёжным гальваническим покрытием, защищающим изделие от коррозии. Высота конструкции составляет всего 30 сантиметров, тем самым делая её подходящей для помещений с потолками любой высоты.

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп6
  • Мощность360 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь17 кв. м.
  • Цветбелый, прозрачный

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