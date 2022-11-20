Характеристики товара
Описание
Говорящее название серии прекрасно характеризует неповторимость моделей, и неограниченные дизайнерские возможности. Множество поворотных стеклянных элементов, в виде игривых завитушек позволит вам придать светильнику свой неповторимый дизайн, а глянцевое, хромированное основание станет своеобразным отражателем светового потока. Коллекция выполнена в трёх цветовых решениях – прозрачный, прозрачный + белый, прозрачный +янтарный. Помимо этого в серии представлены два варианта размера и мощности светового прибора, что значительно облегчит сделать оптимальный выбор, в зависимости от площади вашего помещения. Модель на шесть рожков, декорированная комбинацией из прозрачных деталей и стеклянных элементов янтарного цвета, станет идеальным решением для интерьеров, выполненных в тёплых, бежевых тонах. Высококачественные материалы, используемые в производстве изделия, гарантируют максимальную надёжность в эксплуатации. Допускаемая мощность для ламп накаливания 60 Ватт, а при использовании современных светодиодных ламп не существует никаких ограничений.
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп6
- Мощность360 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь17 кв. м.
- Цветоранжевый, прозрачный