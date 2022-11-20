Товар в корзине. Перейти
Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 6 ламп - фото 1Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 6 ламп - фото 2Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 6 ламп - фото 3

Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 6 ламп

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 6 ламп
Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 6 ламп
Следующий Люстра Сицилия хрустальная с пультом Хром
Люстра потолочная Рандом, белый/ прозрачный, 6 ламп

Характеристики товара

Описание

Говорящее название серии прекрасно характеризует неповторимость моделей, и неограниченные дизайнерские возможности. Множество поворотных стеклянных элементов, в виде игривых завитушек позволит вам придать светильнику свой неповторимый дизайн, а глянцевое, хромированное основание станет своеобразным отражателем светового потока. Коллекция выполнена в трёх цветовых решениях – прозрачный, прозрачный + белый, прозрачный +янтарный. Помимо этого в серии представлены два варианта размера и мощности светового прибора, что значительно облегчит сделать оптимальный выбор, в зависимости от площади вашего помещения. Модель на шесть рожков, декорированная комбинацией из прозрачных деталей и стеклянных элементов янтарного цвета, станет идеальным решением для интерьеров, выполненных в тёплых, бежевых тонах. Высококачественные материалы, используемые в производстве изделия, гарантируют максимальную надёжность в эксплуатации. Допускаемая мощность для ламп накаливания 60 Ватт, а при использовании современных светодиодных ламп не существует никаких ограничений.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп6
  • Мощность360 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь17 кв. м.
  • Цветоранжевый, прозрачный

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
от48 950
8

Стол Plank

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99047
74 990 ₽Оптовая цена
11

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стол МА08, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
12

Стол МА08

Настоящее фото товара Стол Opti, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
13

Стол Opti

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFTНастоящее фото товара КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT, произведённого компанией ChiedoCover
62 090
Оптовая цена
15

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT

Стол обеденный ТезерНастоящее фото товара Стол обеденный Тезер, произведённого компанией ChiedoCover
68 590
Оптовая цена
11

Стол обеденный Тезер

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден