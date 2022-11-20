Характеристики товара
Описание
Модели из коллекции способны кардинально преобразить ваше пространство. Неординарность конструкции заключается, в первую очередь, в декоративных стеклянных элементах, в виде завитушек, которые слегка преломляют световой поток, и тем самым, наполнят ваш интерьер причудливыми узорами. Коллекция включает в себя три цветовых решениях – прозрачный, прозрачный + белый, прозрачный +янтарный. Помимо этого светильники представлены в двух типоразмерах – на 6 и на 9 ламп, что поможет сделать оптимальный выбор, в зависимости от площади вашего помещения. Шестирожковая модель, декорированная исключительно прозрачными стеклянными элементами, буквально растворится в любом интерьере, и при этом прекрасно осветит комнаты площадью 11-17 квадратных метров. Основание светильника выполнено из металла с надёжным гальваническим покрытием, защищающим изделие от коррозии. Высота конструкции составляет всего 30 сантиметров, тем самым делая её подходящей для помещений с потолками любой высоты.
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп6
- Мощность360 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь17 кв. м.
- Цветпрозрачный