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Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп - фото 1Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп - фото 2Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп - фото 3

Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп

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Характеристики товара

Описание

При первом взгляде на конструкции в интерьере создаётся впечатление, что модели созданы из воздуха и буквально парят под потолком. Такой необычный эффект светильникам придают стеклянные витые элементы, которые практически растворяются в пространстве, и вместе с тем необычайно красиво рассеивают свет в помещении. Шикарная модель на девять рожков не только прекрасно осветит гостиные, залы и спальни в квартирах и домах, но ещё и станет великолепным украшением в оформлении кафе и ресторанов. Основание светильника выполнено из металла с надёжным гальваническим покрытием, защищающим изделие от коррозии. Высота конструкции составляет всего 30 сантиметров, тем самым делая её подходящей для помещений с потолками любой высоты.

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Основные характеристики

  • Высота340 мм
  • Ширина860 мм
  • Длина860 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп9
  • Мощность540 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь26 кв. м.
  • Цветпрозрачный

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