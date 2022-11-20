Характеристики товара
Описание
При первом взгляде на конструкции в интерьере создаётся впечатление, что модели созданы из воздуха и буквально парят под потолком. Такой необычный эффект светильникам придают стеклянные витые элементы, которые практически растворяются в пространстве, и вместе с тем необычайно красиво рассеивают свет в помещении. Шикарная модель на девять рожков не только прекрасно осветит гостиные, залы и спальни в квартирах и домах, но ещё и станет великолепным украшением в оформлении кафе и ресторанов. Основание светильника выполнено из металла с надёжным гальваническим покрытием, защищающим изделие от коррозии. Высота конструкции составляет всего 30 сантиметров, тем самым делая её подходящей для помещений с потолками любой высоты.
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина860 мм
- Длина860 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп9
- Мощность540 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь26 кв. м.
- Цветпрозрачный