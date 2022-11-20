Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра с голосовым управлением является стильным представителем современных УМНЫХ светильников экосистемы. Светильник белый матовый, с квадратным основанием. Пять светодиодных модулей плафонов, формирующих внешний вид люстры, так же квадратной формы. Корпус плафонов белого цвета изготовлен из ударопрочного полимера, рассеиватель белый матовый из оптического полимера. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная подсветка RGB. Мощность люстры 105Вт, 8400Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков до 27 м². Пульт ДУ с батарейками (тип ААА) в комплекте.
Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-310
Высота (мм)-350
Ширина (мм)-310
Вес (грамм)-4000
Прочие
Тип cветильника-Люстра потолочная
Мощность общая, Вт-105
Освещаемая площадь - кв.м-27
Высота, мм-195
Длина, мм-550
Ширина, мм-550
Стиль-Современный / Модерн
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
Управляемый светильник-Да
Управление радиопультом-Да
Пульт в комплекте-Да
Управление по Wi-Fi-Да-
Работает с Алисой-Да
Форма светильника-Квадратный
Степень защиты IP-IP20
Рассеиватель-Оптический полимер
Световой поток, Lm-8400
Арматура - Материал-Высокопрочный полимер
Арматура - Цвет-Белый
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Оптический полимер
Цвет плафонов-Белый
Поверхность плафонов-Матовая
Направление ламп-Вниз
Виды ламп-Встроенные светодиоды
С диммером-Да