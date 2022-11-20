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Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт - фото 1Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт - фото 2Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт - фото 3Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт - фото 4Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт - фото 5

Люстра потолочная светодиодная с пультом Старлайт

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Торшер Светодиодный Гуффин

Характеристики товара

Описание

Светодиодная потолочная люстра с голосовым управлением является ярким представителем современных УМНЫХ хай-тек светильников экосистемы. Выпускается с белым глянцевым плафоном с эффектом звездного неба и декоративными элементами в цвете хром. Светильник накладной, круглой формы, крепление подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Моделью можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами холодного и теплого света, независимой цветной подсветкой RGB. Мощность светильника 65Вт, с диммером и функцией плавной регулировки.

Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-540
Высота (мм)-80
Ширина (мм)-540
Вес (грамм)-2030


Прочие
Тип cветильника-Люстра потолочная
Коллекция-Старлайт Смарт
Мощность общая, Вт-65
Размещение-Потолочное/Настенное
Освещаемая площадь - кв.м-21
Высота, мм-75
Диаметр, мм-515
Тип крепления-Через основание
Стиль-Современный
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
Форма светильника-Круглый / Плоский
Управляемый светильник-Да
Управление радиопультом-Да
Пульт в комплекте-Да
Управление по Wi-Fi-Да
Работает с Алисой-Да
Форма светильника-Круглый
Степень защиты IP-IP20
Встроенный диммер-Да
Рассеиватель-Оптический полимер / С эффектом звездного неба
Встроенные светодиоды-Да
Световой поток, Lm-5500
Цветовая температура, К-3000-5500
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Белый
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Оптический полимер
Цвет плафонов-Хром
Поверхность плафонов-Блестящая
Форма плафонов-Круглый
Направление ламп-Вниз
Виды ламп-Встроенные светодиоды


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