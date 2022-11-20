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Люстра потолочная светодиодная V1030-CL Selestia LED*180W

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне хай-тек из коллекции Selestia выполнена из металла и силикона. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 22 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 6
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Напряжение 220-265v V
  • Световой поток 7000 Lm
  • Цветовая температура 3000-6500K K

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 38*38*18

Вес брутто: 4,5

Объем: 0,030

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

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