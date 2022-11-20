Характеристики товара
Описание
Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне хай-тек из коллекции Selestia выполнена из металла и силикона. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 22 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 6
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Напряжение 220-265v V
- Световой поток 7000 Lm
- Цветовая температура 3000-6500K K
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 38*38*18
Вес брутто: 4,5
Объем: 0,030
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Диаметр800 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый