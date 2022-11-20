Товар в корзине. Перейти

Люстра потолочная светодиодная V1043-CL Velutte LED*96W

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра потолочная светодиодная V1042-CL Velutte LED*85W
Люстра потолочная светодиодная V1042-CL Velutte LED*85W
Следующий Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W
Люстра потолочная светодиодная V1042-CL Velutte LED*85W

Характеристики товара

Описание

Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне из коллекции Velutte. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Выключатель/Пульт Пульт Д/У
  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 96 Вт.
  • Напряжение 220-265v V
  • Световой поток 6720 Lm
  • Цветовая температура 3000-6500K K

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 26*26*15

Вес брутто: 2,5

Объем: 0,010

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина610 мм
  • Диаметр610 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

Другие товары из раздела светильники хай-тек отптом

Люстра потолочная светодиодная V1110-CL Biene LED*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1110-CL Biene LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
11 59045
20 990 ₽Оптовая цена
12

Люстра потолочная светодиодная V1110-CL Biene LED*60W

Люстра потолочная светодиодная V1111-CL Biene LED*80WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1111-CL Biene LED*80W, произведённого компанией ChiedoCover
9 49041
15 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра потолочная светодиодная V1111-CL Biene LED*80W

Люстра потолочная светодиодная V1112-CL Biene LED*40WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1112-CL Biene LED*40W, произведённого компанией ChiedoCover
8 79049
16 990 ₽Оптовая цена
15

Люстра потолочная светодиодная V1112-CL Biene LED*40W

Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
9 49041
15 990 ₽Оптовая цена
13

Люстра потолочная светодиодная V1113-CL Biene LED*60W

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
14

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Edelweiss, произведённого компанией ChiedoCover
от41 574
Оптовая цена
7

Люстра Ideal Lux Edelweiss

Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
12

Трековый светильник Citilux Ринг

Настоящее фото товара Торшер Аврора с белым абажуром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
14

Торшер Аврора с белым абажуром

Торшер Светодиодный Citilux ГуффинНастоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Торшер Светодиодный Citilux Гуффин

С этим товаром покупают

Люстра потолочная светодиодная V1040-CL Velutte LED*84WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1040-CL Velutte LED*84W, произведённого компанией ChiedoCover
8 49051
16 990 ₽Оптовая цена
14

Люстра потолочная светодиодная V1040-CL Velutte LED*84W

Люстра потолочная светодиодная V1041-CL Velutte LED*56WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1041-CL Velutte LED*56W, произведённого компанией ChiedoCover
7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
12

Люстра потолочная светодиодная V1041-CL Velutte LED*56W

Люстра потолочная светодиодная V1042-CL Velutte LED*85WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1042-CL Velutte LED*85W, произведённого компанией ChiedoCover
10 99046
19 990 ₽Оптовая цена
7

Люстра потолочная светодиодная V1042-CL Velutte LED*85W

Люстра потолочная светодиодная V1043-CL Velutte LED*96WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1043-CL Velutte LED*96W, произведённого компанией ChiedoCover
10 99048
20 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра потолочная светодиодная V1043-CL Velutte LED*96W

Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
10

Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W