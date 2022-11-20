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Люстра потолочная светодиодная V1110-CL Biene LED*60W

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне из коллекции Biene. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Выключатель/Пульт Пульт Д/У
  • Площадь освещения 15 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v V
  • Световой поток 4200 Lm
  • Цветовая температура 3000-6500K K

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 60*60*15

Вес брутто: 3,2

Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина420 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

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