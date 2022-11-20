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Люстра потолочная Томми, бронза, 3 светильника - фото 1Люстра потолочная Томми, бронза, 3 светильника - фото 2Люстра потолочная Томми, бронза, 3 светильника - фото 3

Люстра потолочная Томми, бронза, 3 светильника

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Характеристики товара

Описание

Потолочная люстра с тремя плафонами. Корпус люстры изготовлен из металла, цвет бронза. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные. В люстре используются 3 лампы с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 120 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 7 кв. метров. Люстра крепиться к потолку на планку, крепеж в комплекте.

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Основные характеристики

  • Высота235 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина460 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп3
  • Мощность120 Вт
  • Световой поток1800 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь7 кв. м.
  • Цветбронза

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