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Люстра потолочная Томми, хром, 3 светильника - фото 1Люстра потолочная Томми, хром, 3 светильника - фото 2Люстра потолочная Томми, хром, 3 светильника - фото 3

Люстра потолочная Томми, хром, 3 светильника

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Потолочная люстра с тремя плафонами. Корпус люстры изготовлен из металла, цвет хром. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные с дымчатой тонировкой. В люстре используются 3 лампы с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 120 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 7 кв. метров. Люстра крепиться к потолку на планку, крепеж в комплекте.

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Основные характеристики

  • Высота235 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина460 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп3
  • Мощность120 Вт
  • Световой поток1800 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь7 кв. м.
  • Цветсеребряный

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