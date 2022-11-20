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Люстра потолочная Томми, хром, 5 светильников - фото 1Люстра потолочная Томми, хром, 5 светильников - фото 2Люстра потолочная Томми, хром, 5 светильников - фото 3

Люстра потолочная Томми, хром, 5 светильников

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Характеристики товара

Описание

Потолочная люстра с пятью плафонами. Корпус люстры изготовлен из металла, цвет хром. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные с дымчатой тонировкой. В люстре используются 5 ламп с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 200 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 12 кв. метров. Люстра крепиться к потолку на планку, крепеж в комплекте.

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Основные характеристики

  • Высота245 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина520 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп5
  • Мощность200 Вт
  • Световой поток3000 лм
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ14
  • Освещаемая площадь12 кв. м.
  • Цветсеребряный

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