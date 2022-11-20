Характеристики товара
Описание
Потолочная люстра с пятью плафонами. Корпус люстры изготовлен из металла, цвет матовый хром. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные. В люстре используются 5 ламп с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 200 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 12 кв. метров. Люстра крепиться к потолку на планку, крепеж в комплекте.
Основные характеристики
- Высота245 мм
- Ширина520 мм
- Длина520 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп5
- Мощность200 Вт
- Световой поток3000 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь12 кв. м.
- Цветпрозрачный