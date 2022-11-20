Характеристики товара
Описание
Потолочная люстра с семью плафонами. Корпус люстры изготовлен из металла, цвет матовый хром. Плафоны стеклянные в форме шара, прозрачные. В люстре используются 7 ламп с цоколем Е14 мощностью 40 Вт. Суммарная мощность люстры 280 Вт при использовании ламп накаливания. Площадь освещения около 17 кв. метров. Люстра крепиться к потолку на планку, крепеж в комплекте.
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Диаметр665 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп7
- Мощность280 Вт
- Световой поток4200 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ14
- Освещаемая площадь17 кв. м.
- Цветсеребряный