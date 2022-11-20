Люстра потолочная V1153-9C Circle 9*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Современная потолочная люстра в лаконичном исполнении из коллекции Circle в стиле модерн. Плафоны в виде шаров выполнены из светлого матового стекла и соединены в единую композицию на темном металлическом основании. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 25 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 9
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 60*60*40

Вес брутто: 4,5

Объем: 0,140

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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