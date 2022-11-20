Характеристики товара
Описание
Современная потолочная люстра в лаконичном исполнении из коллекции Circle в стиле модерн. Плафоны в виде шаров выполнены из светлого матового стекла и соединены в единую композицию на темном металлическом основании. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 25 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 9
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 60*60*40
Вес брутто: 4,5
Объем: 0,140
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Диаметр900 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный