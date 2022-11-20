Характеристики товара
Описание
Потолочные светильники оснащены уникальной возможность менять внешний вид. В конструкции используются поворотные рожки и плафоны. С помощью шарнирных механизмов основания люстры можно не только изменить диаметр светильника от компактно сложённого, до развёрнутого на максимум, а также и его дизайн, чтобы люстра идеально подошла на квадратуру комнаты и гармонично вписалась в общий интерьер вашего помещения. Обновлённая люстра будет хорошо смотреться в помещениях, оформленных как в современном, так и классическом стиле. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также гораздо интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Вращающиеся вокруг своей оси плафоны дают возможность максимально комфортно настроить освещение в помещении. Плафоны по дизайнерской задумке не строго квадратные, а с лёгким поворотом вокруг своей оси, что добавляет им изящества и шарма. Арматура люстры с завода в упаковке собрана и скоммутирована на двойной выключатель. Разводка очень необычная – с одной клавиши включаются три центральных плафона, со второй три крайних, что очень удобно с точки зрения распределения освещения в комнате. Цвет арматуры – венге, тёмно-коричневый. Такой вариант окраски позволяет с лёгкостью идеально привязаться по цветовой гамме к тёмной мебели или тёмным элементам интерьера. Если же в интерьере нет тёмных элементов, светильник сразу превращается в арт объект, который на контрасте на белом потолке начинает играть роль главной скрипки в вашем дизайне. В моделях данной серии можно использовать очень яркие, мощные лампочки, так как в светильниках используются качественные, термостойкие патроны, которые выдерживают лампы накаливания до 75 Ватт включительно, а размеры плафона дают возможность установить мощные светодиодные или энергосберегающие лампочки больших габаритов, тем самым обеспечивая наилучший уровень освещённости. Шести рожковый светильник полноценно осветит комнату площадью до 21 квадратного метра.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Мощность350 Вт