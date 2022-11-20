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Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром - фото 1Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром - фото 2Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром - фото 3Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром - фото 4Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром - фото 5

Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром

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Люстра поворотная Канзас, Венге Хром

Характеристики товара

Описание

Потолочные светильники оснащены уникальной возможность менять внешний вид. В конструкции используются поворотные рожки и плафоны. С помощью шарнирных механизмов основания люстры можно не только изменить диаметр светильника от компактно сложённого, до развёрнутого на максимум, а также и его дизайн, чтобы люстра идеально подошла на квадратуру комнаты и гармонично вписалась в общий интерьер вашего помещения. Обновлённая люстра будет хорошо смотреться в помещениях, оформленных как в современном, так и классическом стиле. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также гораздо интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Вращающиеся вокруг своей оси плафоны дают возможность максимально комфортно настроить освещение в помещении. Плафоны по дизайнерской задумке не строго квадратные, а с лёгким поворотом вокруг своей оси, что добавляет им изящества и шарма. Арматура люстры с завода в упаковке собрана и скоммутирована на двойной выключатель. Разводка очень необычная – с одной клавиши включаются три центральных плафона, со второй три крайних, что очень удобно с точки зрения распределения освещения в комнате. Цвет арматуры – венге, тёмно-коричневый. Такой вариант окраски позволяет с лёгкостью идеально привязаться по цветовой гамме к тёмной мебели или тёмным элементам интерьера. Если же в интерьере нет тёмных элементов, светильник сразу превращается в арт объект, который на контрасте на белом потолке начинает играть роль главной скрипки в вашем дизайне. В моделях данной серии можно использовать очень яркие, мощные лампочки, так как в светильниках используются качественные, термостойкие патроны, которые выдерживают лампы накаливания до 75 Ватт включительно, а размеры плафона дают возможность установить мощные светодиодные или энергосберегающие лампочки больших габаритов, тем самым обеспечивая наилучший уровень освещённости. Шести рожковый светильник полноценно осветит комнату площадью до 21 квадратного метра.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Мощность350 Вт

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