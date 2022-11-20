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Люстра поворотная Канзас, Венге Хром - фото 1Люстра поворотная Канзас, Венге Хром - фото 2Люстра поворотная Канзас, Венге Хром - фото 3Люстра поворотная Канзас, Венге Хром - фото 4Люстра поворотная Канзас, Венге Хром - фото 5

Люстра поворотная Канзас, Венге Хром

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Характеристики товара

Описание

Потолочный светильник - трансформер с возможностью менять внешний вид. В конструкции используются поворотные рожки и плафоны. С помощью шарнирных механизмов основания люстры можно не только изменить диаметр светильника от компактно сложённого, до развёрнутого на максимум, а также и его дизайн, чтобы люстра идеально подошла на квадратуру комнаты и гармонично вписалась в общий интерьер вашего помещения. Плафоны вращаются вокруг своей оси, так же меняется угол в вертикального представления до горизонтального. Плафон очень необычный, интересной формы, можно отнести к квадратным, но за счёт небольшого смещённого по вертикальной оси участка в центре смотрятся очень элегантно. Арматура также не стандартной, причудливой формы, на треугольной фиксированной части располагаются поворотные рожки, которые можно зафиксировать под таким углом, как вам больше всего понравится в вашем дизайне. В моделях данной серии можно использовать очень яркие, мощные лампочки, так как в светильниках используются качественные, термостойкие патроны, которые выдерживают лампы накаливания до 75 Ватт включительно, а размеры плафона дают возможность установить мощные светодиодные или энергосберегающие лампочки больших габаритов, тем самым обеспечивая наилучший уровень освещённости. Площадь освещения до 11 квадратных метров.

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Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Мощность225 Вт

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