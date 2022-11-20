Характеристики товара
Описание
Потолочный светильник - уникальный трансформер, в конструкции применяются поворотные плафоны и рожки. С помощью шарнирных механизмов на рожках люстры можно кардинально изменить диаметр от 30 сантиметров, до 74-х. Вращающиеся вокруг своей оси плафоны дают возможность максимально комфортно настроить освещение в помещении. Так же у плафонов можно изменить угол по горизонтали. В моделях данной серии можно использовать очень яркие, мощные лампочки, так как применяются качественные, термостойкие патроны, которые выдерживают лампы накаливания до 75 Ватт включительно, а размеры плафона дают возможность установить мощные светодиодные или энергосберегающие лампочки больших габаритов, тем самым обеспечивая наилучший уровень освещённости. Плафоны цилиндрической формы слегка провёрнутые вокруг своей оси в центральной части, что придаёт им необычный вид и своеобразный шарм. Цвет арматуры – благородный, матовый хром, который очень дорого смотрится в интерьере. Арматура люстры с завода в упаковке собрана и сразу скоммутирована на двойной выключатель. Плафоны поделены поровну – с одной клавиши выключателя можно включить три, со второй ещё три. Деление гармоничное, через один. Светильник по высоте всего 37 сантиметров, что позволяет применять его в помещениях с невысокими потолками. Универсальность конструкции и нейтральный цвет арматуры позволяют применить данную коллекцию в помещениях практически любой площади и стилистики.
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Мощность450 Вт