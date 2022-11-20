Характеристики товара
Описание
Светильник потолочный оснащен уникальной возможностью менять внешний вид. В конструкции используются поворотные рожки и плафоны. С помощью шарнирных механизмов основания люстры можно не только изменить диаметр светильника от компактно сложённого, до развёрнутого на максимум, а также и его дизайн. Это помогает подстроить размер люстры под квадратуру комнаты и гармонично вписать её в общий интерьер вашего помещения. Вращающиеся вокруг своей оси плафоны дают возможность максимально комфортно настроить освещение в помещении. В моделях данной серии можно использовать очень яркие, мощные лампочки, так как в светильниках используются качественные, термостойкие патроны, которые выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, а размеры плафона позволяют установить мощные светодиодные или энергосберегающие лампочки больших габаритов, тем самым обеспечивая наилучший уровень освещённости. Первый слой основания люстры имеет гальваническое покрытие, что делает возможным проводить влажную уборку и поддерживать внешний вид люстры всегда идеальным. Основание люстры не сложно полностью разложить, вытянув в длину. Это делает его похожим на систему трековых светильников – идеальный вариант для вытянутых коридоров и комнат. Универсальность такой конструкции и нейтральный цвет арматуры люстр позволяют применить данную коллекцию в помещениях практически любой площади и стилистики. Площадь освещения до 14 квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Мощность300 Вт