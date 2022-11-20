Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Ширина280 мм
- Длина680 мм
- Материалполимеры
- Мощность96 Вт
- Цветсерый
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
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