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Люстра поворотная Тамбо с диммером, 8 ламп, 96Вт - фото 1Люстра поворотная Тамбо с диммером, 8 ламп, 96Вт - фото 2Люстра поворотная Тамбо с диммером, 8 ламп, 96Вт - фото 3Люстра поворотная Тамбо с диммером, 8 ламп, 96Вт - фото 4Люстра поворотная Тамбо с диммером, 8 ламп, 96Вт - фото 5

Люстра поворотная Тамбо с диммером, 8 ламп, 96Вт

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Предыдущий товар в категории Люстра Сезар, коричневый, 100 Вт
Люстра Сезар, коричневый, 100 Вт
Следующий Люстра Сезар, белый, 90 Вт
Люстра Сезар, коричневый, 100 Вт

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Ширина280 мм
  • Длина680 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность96 Вт
  • Цветсерый

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