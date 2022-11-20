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Люстра Прованс, бронза, 240 Вт - фото 1Люстра Прованс, бронза, 240 Вт - фото 2Люстра Прованс, бронза, 240 Вт - фото 3Люстра Прованс, бронза, 240 Вт - фото 4

Люстра Прованс, бронза, 240 Вт

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Характеристики товара

Описание

Коллекция светильников Прованс создана для тех, кто устал от суеты и спешки большого города и спешит домой, чтобы насладиться комфортом семейной обстановки, который, располагает к отдыху и покою. Именно этот стиль поможет вам создать в доме тот самый душевный, тёплый уют. Такие люстры прекрасно совместят старые добрые нотки провинциальности с современными деталями вашего интерьера. Серия великолепно подходит для оформления загородных, в особенности деревянных домов, но при этом способна до неузнаваемости преобразить и обычную городскую квартиру. При создании люстр из коллекции Прованс используются качественные и надежные материалы. Каркас выполнен из первоклассной нержавеющей стали, с гальваническим покрытием, благодаря чему он защищён от коррозии, и не боится влажной уборки. Плафоны изготовлены из прочного матового стекла, которое не боится механических воздействий. Такой световой прибор, без проблем прослужит вам не один год. Люстры серии Прованс очень просты в монтаже и неприхотливы в уходе, без труда наполнят ваше помещение комфортным мягким светом, и создадут непередаваемую атмосферу гармонии. Модель на четыре рожка с поворотными плафонами способна полноценно осветить помещения площадью до 11-и квадратных метров. В устройстве можно использовать, как обычные лампы накаливания мощностью до 60 ватт, так и современные светодиодные лампы без ограничения по мощности.

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалметалл
  • Количество ламп4
  • Мощность240 Вт
  • ЦокольE14
  • Освещаемая площадь11 кв. м.
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки2150 кг

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