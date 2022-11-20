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Люстра Ralar 14

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Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 14 шт

Высота: 115 мм

Диаметр: 990 мм

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