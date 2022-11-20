Характеристики товара
Описание
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 14 шт
Высота: 115 мм
Диаметр: 990 мм
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 14 шт
Высота: 115 мм
Диаметр: 990 мм
Люстра Stein 8
Люстра Stein 6
Люстра Krona 8
Люстра Krona 6
Люстра Cerezo 6
Люстра Cerezo 5
Люстра Gelid 4
Люстра Gelid 1
Люстра Broche 6
Люстра Broche 4
Люстра Talento 7
Люстра Talento 5
Люстра Marseille 20
Люстра Marseille 12
Люстра Marseille 8
Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №2
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2
Потолочный светильник Manfred №1
Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый
Стул Лион, вельвет с ромбами, розовый
Стул Лион, велюр голубой
Стул Лион, велюр красный
Стул Лион, велюр серый
Столешница Werzalit UNIART