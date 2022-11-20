Характеристики товара
Описание
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 18 шт
Высота: 115 мм
Диаметр: 1140 мм
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Материал: металл, стекло
Количество ламп: 18 шт
Высота: 115 мм
Диаметр: 1140 мм
Люстра Ralar 14
Люстра Stein 8
Люстра Stein 6
Люстра Krona 8
Люстра Krona 6
Люстра Cerezo 6
Люстра Cerezo 5
Люстра Gelid 4
Люстра Gelid 1
Люстра Broche 6
Люстра Broche 4
Люстра Talento 7
Люстра Talento 5
Люстра Marseille 20
Люстра Marseille 12
Люстра Marseille 8
Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №2
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
Столешница шпон, 25 мм, круглая
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Стул Саксон, кожзам, серый
Стул складной Торни, голубой
Стул складной Торни, синий
Стул складной Торни, коричневый
Стул складной Торни, зеленый