Товар в корзине. Перейти

Люстра Ralar 18

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Atlanta
Люстра Atlanta
Следующий Люстра Ralar 14
Люстра Atlanta

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 18 шт

Высота: 115 мм

Диаметр: 1140 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Ralar 14, произведённого компанией ChiedoCover
от35 900
Оптовая цена
9

Люстра Ralar 14

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Люстра Stein 8, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена
11

Люстра Stein 8

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Люстра Stein 6, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Люстра Stein 6

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Люстра Krona 8, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена
13

Люстра Krona 8

В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Люстра Krona 6, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
14

Люстра Krona 6

В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Люстра Cerezo 6, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена
5

Люстра Cerezo 6

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Люстра Cerezo 5, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590
Оптовая цена
11

Люстра Cerezo 5

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Люстра Gelid 4, произведённого компанией ChiedoCover
от41 190
Оптовая цена
8

Люстра Gelid 4

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Gelid 1, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
13

Люстра Gelid 1

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Broche 6, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена
15

Люстра Broche 6

В наличии 44 шт.

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Настоящее фото товара Люстра Broche 4, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
6

Люстра Broche 4

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Люстра Talento 7, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
12

Люстра Talento 7

В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Люстра Talento 5, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
8

Люстра Talento 5

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Marseille 20, произведённого компанией ChiedoCover
от65 900
Оптовая цена
7

Люстра Marseille 20

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Люстра Marseille 12, произведённого компанией ChiedoCover
от39 900
Оптовая цена
11

Люстра Marseille 12

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Люстра Marseille 8, произведённого компанией ChiedoCover
от28 900
Оптовая цена
12

Люстра Marseille 8

В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Solen №1, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
13

Потолочный светильник Solen №1

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Solen №2, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Потолочный светильник Solen №2

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Dune №1, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена
13

Потолочный светильник Dune №1

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Dune №2, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена
12

Потолочный светильник Dune №2

В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
97Хит

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

Столешница HPL, 25 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Столешница HPL, 25 мм, круглая

Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
10

Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная

Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Столешница шпон, 25 мм, круглая

Стул Саксон, кожзам, коричневыйНастоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Саксон, кожзам, коричневый

Стул Саксон, кожзам, серыйНастоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Саксон, кожзам, серый

Стул складной Торни, голубойНастоящее фото товара Стул складной Торни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Стул складной Торни, голубой

Стул складной Торни, синийНастоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
13

Стул складной Торни, синий

Стул складной Торни, коричневыйНастоящее фото товара Стул складной Торни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
8

Стул складной Торни, коричневый

Стул складной Торни, зеленыйНастоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул складной Торни, зеленый