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Люстра Риволи, с поворотными плафонами, алюминий, 3 светильника - фото 1Люстра Риволи, с поворотными плафонами, алюминий, 3 светильника - фото 2Люстра Риволи, с поворотными плафонами, алюминий, 3 светильника - фото 3

Люстра Риволи, с поворотными плафонами, алюминий, 3 светильника

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Характеристики товара

Описание

Люстра потолочная трехрожковая Риволи прямоугольной формы с квадратным основанием. Корпус светильника изготовлен из металла, цвет алюминий с декоративными хромированными элементами. Плафоны стеклянные двойные. Внешний плафон прозрачный, в сечении имеет квадратную форму. Внутренний плафон полуматовый в форме цилиндра. Плафоны установлены на поворотные шарниры, что позволяет менять внешний вид светильника и направление света. Тип крепления – планка. В светильнике используется лампы с цоколем E27, максимальная мощность лампы накаливания 75Вт. Площадь освещения около 10 кв. м. Модель отлично подойдет в помещения, оформленные в современном стиле.

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Основные характеристики

  • Высота160/240 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина560 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп3
  • Мощность225 Вт
  • Степень защитыIP20
  • ЦокольЕ27
  • Освещаемая площадь10 кв. м.
  • Цветбелый, прозрачный

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