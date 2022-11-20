Характеристики товара
Описание
Люстра потолочная четырехрожковая Риволи квадратной формы. Корпус светильника изготовлен из металла, цвет алюминий с декоративными хромированными элементами. Плафоны стеклянные двойные. Внешний плафон прозрачный, в сечении имеет квадратную форму. Внутренний плафон полуматовый в форме цилиндра. Плафоны установлены на поворотные шарниры, что позволяет менять внешний вид светильника и направление света. Тип крепления – планка. Модель может работать с двухклавишным выключателем. В светильнике используется лампы с цоколем E27, максимальная мощность лампы накаливания 75Вт. Площадь освещения около 13 кв. м. Модель отлично подойдет в помещения, оформленные в современном стиле.
Основные характеристики
- Высота170/250 мм
- Ширина425 мм
- Длина425 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп4
- Мощность300 Вт
- Световой поток3300 лм
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ27
- Освещаемая площадь13 кв. м.
- Цветбелый, прозрачный