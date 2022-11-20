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Люстра Роза подвесная Хром - фото 1Люстра Роза подвесная Хром - фото 2

Люстра Роза подвесная Хром

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 480
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 20
Высота мин, мм: 550
Высота, мм: 1450

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