Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 480
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 20
Высота мин, мм: 700
Высота, мм: 1400
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 480
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 20
Высота мин, мм: 700
Высота, мм: 1400
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