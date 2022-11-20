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Люстра Роза подвесная Хром 680, красная - фото 1

Люстра Роза подвесная Хром 680, красная

8 оценок
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Люстра Роза подвесная Хром 680
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Люстра Роза подвесная Хром 680

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 680
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 29
Высота мин, мм: 700
Высота, мм: 1700

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