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Люстра Сезар, белый, 80 Вт

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Характеристики товара

Описание

Светильник белый матовый, с круглым основанием. Светодиодный модуль формирующий внешний вид люстры изогнутой формы. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная подсветка RGB. Мощность люстры 80 Вт, 5600 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 21 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Ширина150 мм
  • Диаметр590 мм
  • Материалметалл
  • Мощность80 Вт
  • Световой поток5600 лм
  • Освещаемая площадь21 кв. м.
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки3.60 кг

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