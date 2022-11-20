Характеристики товара
Описание
Светильник белый матовый, с круглым основанием. Светодиодный модуль формирующий внешний вид люстры изогнутой формы. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Люстрой можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся, есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя. Модель оснащена мощными светодиодами, с возможностью плавной регулировки яркости от 10 до 100%. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3000К до 5500К, позволяя настроить любые оттенки теплого, нейтрального или холодного света. В основании светильника установлена независимая цветная подсветка RGB. Мощность люстры 90 Вт, 6300 Лм, площадь освещения при стандартной высоте потолков около 23 кв. метра. Пульт ДУ в комплекте, тип батареек ААА (батарейками не комплектуется).
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Диаметр580 мм
- Материалметалл
- Мощность90 Вт
- Световой поток6300 лм
- Освещаемая площадь23 кв. м.
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки3.43 кг