Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 1080
Освещаемая площадь - кв.м: 36
Высота, мм: 1920
Диаметр, мм: 970
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 1080
Освещаемая площадь - кв.м: 36
Высота, мм: 1920
Диаметр, мм: 970
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