Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 1800
Освещаемая площадь - кв.м: 45
Высота, мм: 1920
Диаметр, мм: 1600
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 1800
Освещаемая площадь - кв.м: 45
Высота, мм: 1920
Диаметр, мм: 1600
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Люстра подвесная V2532-8P Aerton 8*E14*60W
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2811-CL Victory LED 144W
Люстра Suzano, коричневый
Люстра Стоктон, Белый Хром
Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге
Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром
Подвесной светильник Альенде, белый хром, 75 Вт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден