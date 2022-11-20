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Люстра Смитсон 3240 замковая подвесная - фото 1

Люстра Смитсон 3240 замковая подвесная

8 оценок
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Люстра Смитсон 1800 замковая подвесная
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Люстра Смитсон 1800 замковая подвесная

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 3240
Освещаемая площадь - кв.м: 63
Высота, мм: 1920


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