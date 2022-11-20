Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 720
Освещаемая площадь - кв.м: 31
Высота, мм: 1920
Диаметр, мм: 660
Тип cветильника: Люстра подвесная
Мощность общая, Вт: 720
Освещаемая площадь - кв.м: 31
Высота, мм: 1920
Диаметр, мм: 660
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Люстра Астери
Люстра Бриллайн боковой
Подвесной светильник Эстерлла
Накладной светильник Аза
Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen
Полусфера Como 400 мм с подсветкой
Бра светодиодное Вегас, алюминий
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден