Характеристики товара
Описание
Материал: Текстиль на ПВХ, металл
Высота, мм: 800/1010
Кол-во ламп, шт.: 7
Тип цоколя: E14
Мощность ламп, W: 40
Диаметр, мм: 730
Высота абажура, мм: 120
Тип крепления к потолку: Крюк
Длина цепи, мм: 510
Чтобы наполнить современностью облик светильников, сформированный классическими линиями, в конструкцию были добавлены элементы из массивного граненого стекла и металла. Абажуры изготовлены из гофрированного хлопка на ПВХ. Светильники деликатно украшают подвески из кристаллов каплевидной формы. Высота люстр регулируется длиной цепи.