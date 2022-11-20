Товар в корзине. Перейти
Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром - фото 1Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром - фото 2Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром - фото 3Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром - фото 4Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром - фото 5

Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бра Максимус светодиодное
Бра Максимус светодиодное
Следующий Люстра Гранда хрустальная с пультом Хром
Бра Максимус светодиодное

Характеристики товара

Описание

Диаметр 55 см. Высота 22,5 см. Стекло 157.11.1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр550 мм
  • Мощность450 Вт

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Стол Лофт-10, D800ммНастоящее фото товара Стол Лофт-10, D800мм, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стол Лофт-10, D800мм

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темныйНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99043
44 990 ₽Оптовая цена
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
9

Стол Вустер

Стол обеденный раздвижной Azzuro Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Azzuro , произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный раздвижной Azzuro

Настоящее фото товара Стол журнальный Штурвал, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
5

Стол журнальный Штурвал

Cтол АРЛЬ, 800x800Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Cтол АРЛЬ, 800x800

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден