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Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром - фото 1Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром - фото 2Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром - фото 3Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром - фото 4Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром - фото 5

Люстра со светодиодами Милтон, алюминий хром

11 оценок
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Люстра со светодиодами Милтон, белый хром
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Люстра со светодиодами Милтон, белый хром

Характеристики товара

Описание

Высота 25см, Габариты основания 54х32см, светодиоды нейтрального белого света с возможностью отдельного включения.

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Основные характеристики

  • Высота252 мм
  • Длина540 мм
  • Мощность450 Вт

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