Люстра Stein 6

8 оценок

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Люстра Stein 6

5
34 190 ₽
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Люстра Stein 8

Характеристики товара

Описание

Материал: металл, стекло

Количество ламп: 6 шт

Высота: 680 мм

Диаметр: 830 мм

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