Люстра Stein 6
34 190 ₽
Материал: металл, стекло
Количество ламп: 6 шт
Высота: 680 мм
Диаметр: 830 мм
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