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Люстра Стенли 450 с белыми абажурами - фото 1

Люстра Стенли 450 с белыми абажурами

10 оценок
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Люстра Стенли с белыми абажурами
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Люстра Стенли с белыми абажурами

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Люстра потолочная
Мощность общая, Вт: 450
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 21
Высота, мм: 195
Диаметр, мм: 710

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