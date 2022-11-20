Характеристики товара
Описание
Потолочные светильники выделяется интересным дизайном в стиле модерн. Люстры сделаны из легкого метала и интересными стеклянными двойными плафонами. Внешняя сторона плафона прозрачная с дизайнерским узором, а внутренняя полупрозрачная. За счёт полупрозрачного плафона свет в помещении получается очень яркий, равномерно рассеянный, но вместе с тем мягкий, приятный для зрения. Арматура модели на шесть рожков с завода в упаковке собрана и скоммутирована на двойной выключатель. Деление осуществлено 4х2, с одной клавиши будет включаться четыре плафона, со второй ещё два. Подключение произведено через один плафон. Люстры производятся в двух цветах: белый плюс хром, идеальное решение для нежных и светлых интерьеров, и алюминий плюс хром, который лучше сочетается с современными дизайнами. Арматура слегка вытянута, не идеальный круг. Такое конструктивное решение позволяет достигать хороших показателей освещённости по углам комнаты. Крепятся люстры под потолком тем самым они не занимают место и прекрасно подходят к помещениям с небольшой высотой потолка. Патроны выполнены из термостойких материалов, выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, а энергосберегающие, или светодиодные лампы можно использовать любой яркости, что позволит вам осветить большие площади. Площадь освещения моделей на четыре рожка до 21 квадратного метра.
Основные характеристики
- Высота195 мм
- Длина665 мм
- Мощность450 Вт