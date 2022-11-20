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Люстра Стоктон, Белый Хром

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Характеристики товара

Описание

Потолочные светильники выделяется интересным дизайном в стиле модерн. Люстры сделаны из легкого метала и интересными стеклянными двойными плафонами. Внешняя сторона плафона прозрачная с дизайнерским узором, а внутренняя полупрозрачная. За счёт полупрозрачного плафона свет в помещении получается очень яркий, равномерно рассеянный, но вместе с тем мягкий, приятный для зрения. Арматура модели на четыре рожка с завода в упаковке собрана и скоммутирована на двойной выключатель. Деление осуществлено пополам, с одной клавиши будет включаться два плафона, со второй ещё два. Подключение произведено через один плафон. Люстры производятся в двух цветах: белый плюс хром, идеальное решение для нежных и светлых интерьеров, и алюминий плюс хром, который лучше сочетается с современными дизайнами. Крепятся люстры под потолком тем самым они не занимают место и прекрасно подходят к помещениям с небольшой высотой потолка. Патроны выполнены из термостойких материалов, выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, а энергосберегающие, или светодиодные лампы можно использовать любой яркости, что позволит вам осветить большие площади. Площадь освещения моделей на четыре рожка до 14 квадратных метров.

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Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Длина400 мм
  • Мощность300 Вт

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