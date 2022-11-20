Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Ширина430 мм
- Вес1 кг
- Цветкоричневый
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
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