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Люстра Suzano, коричневый - фото 1

Люстра Suzano, коричневый

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина430 мм
  • Вес1 кг
  • Цветкоричневый

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