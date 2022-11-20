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Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 4 лампы - фото 1Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 4 лампы - фото 2Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 4 лампы - фото 3Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 4 лампы - фото 4Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 4 лампы - фото 5

Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 4 лампы

11 оценок
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Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 36Вт
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Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 36Вт

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина230 мм
  • Длина450 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность48 Вт
  • Цветсерый

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