Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Ширина230 мм
- Длина450 мм
- Материалполимеры
- Мощность48 Вт
- Цветсерый
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
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Люстра Odeon Light Kuvia
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