Товар в корзине. Перейти
Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп - фото 1Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп - фото 2Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп - фото 3Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп - фото 4Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп - фото 5

Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло
Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло
Следующий Люстра светодиодная Тамбо с диммером, 5 ламп 72Вт
Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота255 мм
  • Ширина340 мм
  • Длина440 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность72 Вт
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Люстра Odeon Magali, произведённого компанией ChiedoCover
от14 598
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Magali

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kavalle, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Люстра Odeon Light Kavalle

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Plesansa, произведённого компанией ChiedoCover
17 810
Оптовая цена
9

Люстра Odeon Light Plesansa

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Tender, произведённого компанией ChiedoCover
от16 779
Оптовая цена
15

Люстра Odeon Light Tender

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Merida, произведённого компанией ChiedoCover
от16 040
Оптовая цена
16

Люстра Odeon Light Merida

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от13 739
Оптовая цена
10

Люстра Odeon Light Krona

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Kuvia, произведённого компанией ChiedoCover
от18 586
Оптовая цена
7

Люстра Odeon Light Kuvia

Настоящее фото товара Люстра Odeon Light Grif, произведённого компанией ChiedoCover
от19 470
Оптовая цена
12

Люстра Odeon Light Grif

Настоящее фото товара Люстра Атенри, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
15

Люстра Атенри

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
10

Стол Лофт-6

Настоящее фото товара Стол Canyon, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
11

Стол Canyon

Консольный столик Бруклин 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99049
42 990 ₽Оптовая цена
8

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

В наличии 45 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99051
54 990 ₽Оптовая цена
8

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

В наличии 71 шт.
Стол Лофт А1Настоящее фото товара Стол Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
14

Стол Лофт А1

Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1200x700, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
6

Cтол РУАН, 1200x700

Стол обеденный БулутНастоящее фото товара Стол обеденный Булут, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Булут

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден