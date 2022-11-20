Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота255 мм
- Ширина340 мм
- Длина440 мм
- Материалполимеры
- Мощность72 Вт
- Цветсерый
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
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Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
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